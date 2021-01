Dall’1 al 13 febbraio la compagnia Circo Zoé sarà all’Asioli per provare, rappresentare e videoregistrare due nuove creazioni: anima_L, spettacolo musicale di discipline aeree tutto al femminile, tra grottesco e noir, che dà corpo a una strega moderna capace di incarnarsi in figure di donne diverse, e Interlude, in cui le diverse tecniche (palo, roue cyr, corda molle, mano a mano…) si intrecciano e si fondono con la musica in un mix onirico e irriverente, poetico e comico.

A partire dal 14 febbraio, in attesa di incontrare nuovamente gli spettatori “veri” dal vivo, diversi estratti dei due spettacoli saranno pubblicati sui canali internet del Teatro Asioli e del progetto “Teatri nella rete”, promosso da Ater Fondazione. Oltre agli estratti degli spettacoli, sui canali del Teatro Asioli saranno pubblicate interviste, backstage, brevi interventi di “cultura circense”… i cui protagonisti saranno sempre gli artisti.

Circo Zoè è una tra le più apprezzate compagnie di circo d’autore, con all’attivo numerose tournée internazionali, anche extraeuropee, e inviti ai più prestigiosi festival. Nata dall’incontro di artisti di circo provenienti da diverse discipline e universi creativi, di due musicisti/compositori e di un tecnico inventore, la compagnia italo-francese è ben conosciuta a Correggio, dove ha rappresentato con enorme successo, anche sotto il suo nuovo chapiteau, le precedenti produzioni Naufragata e Born to be Circus.

L’iniziativa “Cantiere Circo Zoé” – nata per mantenere viva una relazione, ancorché virtuale, tra pubblico, teatri, artisti e territori – è promossa e organizzata dal Comune di Correggio – con il prezioso sostegno di Iren, Pibiplast Group, Spal e GF – e Ater Fondazione.

Per informazioni: 0522 637813; e-mail: info@teatroasioli.it; web: www.teatroasioli.it