La Provincia di Reggio Emilia informa che da lunedì 1 febbraio, tutti i giorni dalle 8,30 alle 17,30, sull Sp 43 a Villanova di Reggiolo si viaggerà a senso unico alternato e con limite di velocità a 30 km/h per consentire lo svolgimento in sicurezza di lavori di ripristino delle pavimentazioni stradali da parte della Calcestruzzi Corradini di Casalgrande, nell’ambito degli interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali con servizio di pronto intervento.

Da mercoledì 3 fino al 26 febbraio senso unico alternato e limite di velocità a 30 km/h dalle 8,30 alle 17,30 anche sulla Sp 62R della Cisa – dentro e fuori i centri abitati di Sorbolo Levante e Lentigione, in comune di Brescello – per lavori di ampliamento della rete telefonica in fibra ottica da parte della ditta Sielte Spa di Catania. I sensi unici alternati saranno regolati da semaforo, ma tassativamente da movieri nei momenti di maggior traffico.

Nella sola giornata di lunedì 1 febbraio, infine, dalle 8,30 alle 17,30 senso unico alternato e limite di velocità a 30 km/h sulla Sp 8, in località Bedogno di Villa Minozzo, per consentire alla ditta Romei di Castelnovo Monti la sostituzione di sostegni e conduttori a bassa tensione.

Per info in tempo reale sulla viabilità e in caso di eventuali emergenze consultare il profilo Twitter della Provincia di Reggio Emilia @ProvinciadiRE.