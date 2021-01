Saranno circa 300 gli studenti delle scuole secondarie di primo grado di Albinea, Castelnovo Monti e Felina che, lunedì 1 febbraio, saranno collegati in streaming con la sede dell’Ac Reggiana. L’iniziativa si inserisce nel modulo di “Sport a Distanza” dei progetti “Multisport” di Polisportiva Quadrifoglio Castelnovo Monti e “Pedala in Sicurezza” di Asd Cooperatori Reggio Emilia.

Nella puntata dedicata alla disciplina sportiva del calcio, nel salotto live condotto da Luca Simonelli e allestito nella sala stampa del club granata, interverranno i giocatori Augustus Kargbo e Nicolò Cambiaghi, i medici sociali Massimiliano Manzotti e Andrea Pellegrini, l’esperto di storia granata Giacomo Giovannini e i rappresentanti delle società calcistiche dei territori coinvolti, ossia United Albinea, Polisportiva Borzanese e Progetto Montagna.

Per le 15 classi collegate con la sede granata di via Brigata Reggio è prevista una lezione interattiva di 90 minuti, realizzata attraverso la piattaforma scolastica ministeriale: una seduta durante la quale si parlerà non solo di calcio, ma anche di salute, benessere e stile di vita sano grazie all’attività fisica. Sarà l’occasione per parlare di calcio femminile, Quarta Categoria e di numerose opportunità promozionali dedicate ai settori giovanili delle associazioni coinvolte. Il modulo “Sport a Distanza” dedicato al calcio è condiviso dai Comuni di Albinea e Castelnovo Monti, sostenuto da Iren e dalla legge 8/2017 della Regione Emilia-Romagna.

«Educare per mezzo dello Sport è una missione importante e stimolante, che fa parte dello spirito del nostro club – commenta il direttore generale di Ac Reggiana, Vittorio Cattani – Un’occasione di confronto e di crescita per tanti ragazzi che è giusto indirizzare fin dall’età scolastica a uno stile di vita sano anche grazie allo Sport. Reggiana partecipa con entusiasmo alla promozione di questa importante attività destinata ai giovani e al nostro territorio, insieme a nuove iniziative che porremo in essere nel prossimo periodo».