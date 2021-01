Il Comune di San Lazzaro ha partecipato a un bando regionale indetto da Atersir, vincendo un finanziamento grazie al progetto “Buon Organico”, dedicato alla gestione sostenibile dei rifiuti organici e alla diffusione dell’autocompostaggio (ovvero la trasformazione dei propri scarti organici in humus) presso i condomini, le abitazioni private e gli orti.

Questo perché il rifiuto organico rappresenta circa il 30% dei rifiuti, e ne è la parte più consistente, tanto che le normative europee e nazionali danno la priorità alla sua riduzione e quindi riutilizzo come fertilizzante per orti e giardini privati.

Uno dei capisaldi di questo progetto, è proprio l’attivazione di un servizio di triturazione gratuita a domicilio delle ramaglie e delle potature, che diventa fondamentale soprattutto in questo momento, alla luce dei divieti di fuochi e falò estesi fino al 30 aprile, per migliorare la qualità dell’aria. Una volta triturati e ridotti a cippato, questi scarti possono essere dunque compostati, oppure utilizzati come pacciamante.

“La natura ci insegna che nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si trasforma – dice l’Assessora all’Ambiente Beatrice Grasselli -. Questo principio è alla base di un corretto uso delle risorse naturali, che va a mitigare il depauperamento avvenuto dal Dopoguerra ad oggi. Il progetto Buon Organico si ispira proprio a questa filosofia e trasforma prodotti di scarto, come le potature, in utilissimo fertilizzante per migliorare la qualità del suolo. Alla luce anche delle critiche condizioni della qualità dell’aria nel bacino padano, non sono più rinviabili progetti che si basano sull’economia circolare e sulla trasformazione di ogni tipo di rifiuto in risorsa”.

Il servizio per i cittadini è completamente gratuito e rappresenta un’alternativa ancora più sostenibile rispetto al ritiro a domicilio delle ramaglie da parte di Hera (servizio anch’esso gratuito che resterà disponibile). Al momento il servizio ha carattere sperimentale, ma in caso di positiva risposta dall’utenza, l’obiettivo è di renderlo strutturale.

Per aderire al servizio, basta compilare la modulistica presente sul sito del Comune di San Lazzaro e inviarla a tecnico@coopagriverde.it e ambiente@comune.sanlazzaro.bo.it. Il servizio sarà erogato ogni primo e terzo giovedì del mese, dalle ore 8 alle 14, a partire dal 4 febbraio 2021, previo contatto da parte della ditta incaricata.