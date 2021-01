Modifiche alla circolazione e alla sosta, in via Menotti all’altezza del civico 86, nel pomeriggio di mercoledì 27 gennaio per il posizionamento di un autocarro. Lo stabilisce l’ordinanza n°17 del 20 gennaio a firma del Comandante della Polizia Municipale Stefano Faso.

Dalle ore 13 alle ore 17 di mercoledì 27 Gennaio 2021 nelle seguenti strade: via Menotti (tratto compreso tra via Crispi direzione nord via Radici in Monte): tratto di strada chiusa al traffico veicolare eccetto mezzi autorizzati ad accedere al cantiere; divieto di sosta con rimozione forzata sull’intera sede stradale.