Si veste come “Gabriel Van Helsing” (film d’azione del 2004) e traffica metanfetamina in un camper come faceva “Walter White”, il Professore di chimica in “Breaking Bad” (serie televisiva del 2008-2013). E’ la vita parallela di un 54enne bolognese, rider di giorno e personaggio “oscuro” di notte che alimentava il mercato della droga bolognese spacciando metanfetamina e difendendo i suoi interessi con il machete e la “lupara”, fucile dall’effetto devastante, utilizzato nei delitti di mafia a partire dagli anni sessanta del secolo scorso.

Fortunatamente, il 54enne è stato bloccato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Borgo Panigale durante un’indagine antidroga che ha portato all’arresto di un altro spacciatore, un 39enne bolognese. L’operazione è scattata ieri sera, quando una decina di militari, specializzati in questo tipo d’interventi ad alto rischio, hanno fatto irruzione nel camper dell’uomo, protetto da due cani di razza American pit bull terrier e sei telecamere di sorveglianza, neutralizzando i due soggetti e procedendo al sequestro di 137 grammi di “ecstasy”, 321 grammi di “speed”, 56 grammi di “Special K” (ketamina) e altri 4 grammi di anfetamina.

La pericolosità e determinazione del 54enne è stata confermata dal ritrovamento di una decina di coltelli, tra cui un machete e la “lupara”, un fucile calibro 12 con matricola non censita e modificato artigianalmente (calcio e canne segate), per renderne il porto occulto, che deteneva clandestinamente assieme a una trentina di cartucce a palla e pallettoni in un vecchio baule stipato nel veicolo. Le operazioni di ricerca delle prove sono proseguite nell’abitazione del 39enne bolognese, dove i Carabinieri hanno scoperto altri elementi indiziari a conferma dell’attività illecita che i due soggetti stavano portando avanti: un bilancino di precisone, diverse bustine trasparenti con chiusura a pressione e alcuni dischi in cellophane per il confezionamento della droga.

Su disposizione della Procura di Bologna, i due soggetti, arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso (il 54enne dovrà rispondere anche di detenzione illegale di armi e alterazione di armi), sono stati tradotti in camera di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.