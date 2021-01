C’è ancora tempo, fino al 31 gennaio prossimo, per partecipare al bando di concessione trentennale di 88 loculi al Cimitero Nuovo cittadino. Ricordiamo, infatti, che è stato pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Sassuolo, nella sezione bandi e concorsi /bandi di alienazione, il bando pubblico per l’assegnazione di loculi al cimitero in deroga al vigente regolamento di Polizia Mortuaria che consente le concessioni solo in caso di immediato utilizzo.

Il bando intende assegnare n°88 loculi trasversali da un posto situati nella galleria n°2 del corpo “F”, piano terra, del Cimitero Nuovo di Sassuolo.

La concessione avrà durata di 30 anni a decorrere dalla tumulazione o dalla prima tumulazione in caso di loculi binati. La domanda, reperibile presso l’Urp di piazza Garibaldi, andrà presentata entro e non oltre le ore 12 del 31 Gennaio 2021 a Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl, Ufficio Protocollo, via Fenuzzi 5. Esclusivamente tramite consegna a mano.