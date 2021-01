“Pubblica benemerenza collettiva della Protezione Civile” al Gruppo Comunale dei Volontari di Carpi, e “pubbliche benemerenze a titolo individuale” a due di questi volontari, Claudio Lodi (alla memoria) e Mauro Zanazzi: gli importanti riconoscimenti sono stati riconosciuti dal Governo per l’attività durante il sisma del 2012, e il decreto, firmato dal Presidente del Consiglio, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

«Si tratta di una grande e meritata soddisfazione – commenta Mariella Lugli, Assessore alla Protezione Civile – sia per i singoli sia per il gruppo nel suo insieme. E’ una soddisfazione anche per l’Amministrazione Comunale, perché ancora una volta vengono confermate da un lato le scelte politiche dell’Ente su questo fronte, dall’altra la stima che nutriamo per questi volontari, con il quali c’è una continua e fruttuosa collaborazione. Una stima che riteniamo sia molto diffusa anche nella cittadinanza, quindi ritengo di potermi complimentare con i destinatari delle benemerenze davvero a nome di tutta la comunità».