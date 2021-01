Lunedì 18 gennaio 2021 alle 20.45 “Scelte e obiettivi per la nostra città: traffico e mobilità sostenibile” presentazione del processo di pianificazione del traffico e della mobilità sostenibile (PUT—PUMS) e del sito web dedicato al dialogo con i cittadini: www.pums-castel-maggiore.it

Evento in diretta sulla pagina FB “Comune di Castel Maggiore” e sul canale Youtube “Telecastelmaggiore” .

Con gli interventi di: Belinda Gottardi – Sindaca di Castel Maggiore; Marco Monesi – Consigliere Metropolitano con delega a Pianificazione, Mobilità sostenibile e Viabilità, Sviluppo economico; Giorgio Oliveri – IRTECO s.a.s e Guglielmo Bilanzone – CRAS s.r.l. (società incaricate della redazione del PUMS, del PUT e del sito dedicato); Luca De Paoli – Vicesindaco di Castel Maggiore con delega a Lavori pubblici, ambiente, mobilità, protezione civile, politiche energetiche, partecipazione e cittadinanza attiva.

Il Comune di Castel Maggiore, al fine di garantire un’ottimale gestione della mobilità cittadina, ha da tempo deciso di dotarsi di due strumenti fondamentali di pianificazione dei trasporti e della mobilità urbana: il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) ed il Piano Urbano del Traffico (PUT).

I risultati che intendiamo raggiungere sono:

garantire e consentire alle persone di muoversi più liberamente e rapidamente – avendo a disposizione valide alternative all’auto privata

rendere il nostro territorio più salubre e pulito riducendo le emissioni inquinanti, assicurando così a tutti i nostri cittadini un territorio sempre più attrattivo e vivibile.

Il PUMS sviluppa una visione strategica della mobilità: disegna le infrastrutture per il trasporto pubblico, per la mobilità dolce, per la rete stradale primaria e per la distribuzione delle merci. E’ inoltre finalizzato a favorire la sicurezza e l’accessibilità per tutti in forme il più possibile rispettose delle istanze di sostenibilità ambientale, puntando a ridurre le emissioni inquinanti e a migliorare nel complesso la qualità degli spazi urbani.

Il PUT è finalizzato migliorare le condizioni della circolazione e della sicurezza stradale, nel rispetto dei valori ambientali.

I due piani sono evidentemente fra loro interconnessi e rappresentano la migliore risposta che l’Amministrazione può dare ai problemi della mobilità e del traffico cittadino.

Con il supporto delle Società specializzate IRTECO s.a.s e Cras s.r.l., l’attività di sviluppo dei piani è entrata nella sua fase operativa seguendo le linee guida esistenti sul tema, in cui molta importanza è data al tema della partecipazione. Sin dall’inizio del processo l’Amministrazione ha voluto coinvolgere i cittadini e le forze economiche e sociali del territorio con strumenti concreti di supporto alla partecipazione: per questo è stato predisposto un sito web dedicato, www.pums-castel-maggiore.it, accessibile ed operabile da qualsiasi dispositivo. Accedendo al sito, cittadini e portatori di interesse potranno aggiornarsi sul processo di pianificazione in atto ed offrire il loro contributo fattivo utilizzando gli strumenti di dialogo presenti.