“PagoPA” è un sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione. È un modo diverso, più naturale e immediato per i cittadini di pagare la Pubblica Amministrazione, il cui utilizzo comporta un risparmio economico per il Paese.

Il Portale dei Pagamenti del cittadino ti permette di regolarizzare le tue posizioni debitorie. Puoi effettuare tali operazioni in modo rapido, facile e sicuro, in qualunque luogo e momento della giornata, senza doverti recare presso gli uffici o sportelli di pagamento, ma semplicemente utilizzando un qualsiasi dispositivo che disponga di una connessione ad internet (PC, Smartphone, Tablet) e scegliendo un metodo di pagamento fra i principali in uso online, ossia bonifici bancari, carte di credito o di debito o prepagate, Satispay, Paypal, ecc.

Soddisfatto l’Assessore ai servizi finanziari, Matteo Cavalieri: “l’adesione alla piattaforma nazionale PagoPA rientra in un più ampio percorso di adeguamento e innovazione delle modalità di relazione con la pubblica amministrazione che assieme alla Regione stiamo portando avanti. Vogliamo fornire ai cittadini strumenti sempre più immediati ed efficaci, semplificandoli e mettendo al centro della nostra azione i bisogni dell’utente”.

L’applicazione è accessibile dalla home page del sito web del Comune.