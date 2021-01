I tecnici di Inrete Distribuzione Energia, la società del Gruppo Hera che gestisce l’attività di distribuzione del gas naturale e dell’energia elettrica, stanno lavorando su una condotta della rete gas situata in via Venturi, a Modena, all’altezza dell’incrocio con via Guarini. I lavori, che, salvo imprevisti, avranno la durata di circa tre giorni, hanno richiesto una temporanea modifica alla viabilità: un senso unico alternato in corrispondenza del cantiere. Non sono previste interruzioni del servizio.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013