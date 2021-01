E’ uscita in edicola “Calciatori 2021”, la nuovissima collezione ufficiale di figurine Panini sul calcio italiano, che celebra il 60° anniversario dell’azienda modenese e anche della raccolta di figurine più famosa al mondo. La collezione si compone di 748 figurine (di cui 109 speciali foil, rainbow, raso e cast&cure), da raccogliere in un fantastico album di grande formato da 132 pagine.

La copertina dell’album, realizzata con verniciatura ibrida e inserti metal, è caratterizzata dall’immagine iconica del famoso calciatore in rovesciata, storico simbolo delle collezioni “Calciatori”, con un grande numero 60 dorato su un muro tricolore. Tante le novità della raccolta, a partire dalle figurine di “Top Team Panini 60” e “La Panini più amata”, che saranno scelte con la collaborazione dei collezionisti e dei tifosi dei club, e poi le figurine delle copertine storiche dei 60 album “Calciatori” dal 1961 e degli MVP (Most Valuable Players) delle squadre della Serie A TIM. Una particolare novità riguarda le figurine dedicate alla Nazionale Italiana Cantanti, che quest’anno celebra il suo 40° anniversario. La collezione è stata presentata ufficialmente oggi durante una conferenza stampa in diretta streaming.

L’album “Calciatori 2021” si apre con una pagina dedicata ai “simboli” della Serie A TIM, con le figurine di logo e trofei, oltre alle immagini dei palloni ufficiali delle 3 Serie principali (stampate sull’album). Segue la sezione “Calciatori 60” dedicata alle figurine sulle copertine storiche di 60 anni della collezione Panini, a partire da quella del campionato 1961-62 raffigurante Nils Liedholm, allora centrocampista del Milan. E’ poi la volta della sezione sulle squadre della Serie A TIM. A ciascuno dei 20 club sono dedicate quattro pagine: nella prima doppia pagina, trovano spazio le figurine dello scudetto e di 22 calciatori, oltre al palmares della squadra e ad altri dati (stampati sull’album); nella seconda doppia pagina, invece, vi sono le figurine di squadra schierata, mister e prima maglia (mentre le altre sono stampate sull’album), oltre alle immagini, anche queste stampate sull’album, di Squadra Primavera, altri titolari in rosa e stadio. Numerose sono le informazioni statistiche sul team, compresi gli statini dei giocatori e la nuova sezione dedicata agli eGamers di ogni club. Sempre nella seconda doppia pagina, è anche presente la speciale figurina “La Panini più amata” dedicata al giocatore più rappresentativo nella storia del club: la figurina verrà scelta nei prossimi giorni dai tifosi sulle pagine social ufficiali dei vari club e distribuita a partire da marzo nel set Aggiornamenti e Calciomercato. La sezione sulla Serie BKT prevede invece una pagina dedicata ad ognuna delle 20 squadre con 18 calciatori (3 giocatori per ogni figurina) e la figurina dello scudetto, quest’anno nello stesso grande formato dei team della Serie A TIM, oltre alle immagini di squadra schierata, mister, maglia e altre informazioni sul club. Seguono le pagine dedicate alla Serie C con le figurine degli scudetti delle 60 squadre dei 3 gironi (stampate sull’album) e alla Serie D (con i loghi stampati delle squadre dei 9 gironi).

Tantissime le sezioni speciali della collezione “Calciatori 2021”. Tre pagine sono dedicate alla Serie A Femminile, con le figurine delle rose delle 12 squadre del torneo, oltre ad una serie di informazioni sulle società e alle immagini degli scudetti (stampate sull’album). Altre due pagine ospitano invece la sezione speciale dedicata alla Nazionale Italiana Cantanti, che è partner speciale di questa collezione per promuovere insieme a Panini progetti di solidarietà. Vi sono presenti le immagini di 28 artisti: 22 sono in figurina (tra cui Mogol, Gianni Morandi, Eros Ramazzotti, Enrico Ruggeri, Fede, Rocco Hunt, Briga, Salmo e Clementino), a cui si aggiungono le immagini del direttore tecnico Marco Masini, di altri 5 artisti in rosa e del logo (stampate sull’album). Un’altra sezione di due pagine è dedicata al “Top Team Panini 60”, che ospita 23 figurine scelte in sessant’anni delle collezioni “Calciatori” tramite il voto di una giuria di autorevoli giornalisti sportivi e un concorso a cui potranno partecipare tutti i collezionisti: in ogni bustina è infatti contenuto un codice con cui si può votare le proprie figurine preferite e partecipare all’estrazione di fantastici premi. Queste 23 figurine saranno distribuite nel set Aggiornamenti e Calciomercato. E’ inoltre presente nella pagina lo spazio per un’ulteriore figurina, distribuita in esclusiva con la bolletta TIM di gennaio, nell’ambito di un’operazione che prevede anche la consegna di starter kit “Calciatori” in 600 punti vendita selezionati da TIM. Un’altra nuova sezione speciale, realizzata in collaborazione con la Lega Serie A, è invece dedicata agli MVP (Most Valuable Players) e ospiterà le figurine dei 9 campioni prescelti da settembre 2020 a maggio 2021 (le prime 4 sono dedicate a Alejandro Gòmez, Zlatan Ibrahimović, Cristiano Ronaldo e Hakan Çalhanoğlu).

Nella collezione “Calciatori 2021” è poi confermata la sezione Film del Campionato che, con la collaborazione de “La Gazzetta dello Sport”, racconta i principali eventi relativi alla stagione. All’interno delle bustine sono già inserite le prime 5 figurine con momenti e protagonisti importanti, mentre altre 15 figurine verranno distribuite gratuitamente in edicola in abbinata a “La Gazzetta dello Sport” e “SportWeek”, insieme alle 9 figurine della sezione MVP (uscite: 6 febbraio, 13 marzo, 5 giugno). Confermata anche la sezione Calciomercato – L’Originale, in collaborazione con il noto programma di Sky Sport, dove su due doppie pagine troveranno spazio le figurine di 48 protagonisti della sessione di mercato invernale, oltre a giocatori messisi in luce nella prima parte del Campionato e non inseriti nelle rispettive rose. Confermata anche la collaborazione speciale con Intesa Sanpaolo, che tanto successo ha riscosso gli scorsi anni: tutti coloro che entro il 28 febbraio apriranno online un nuovo conto (XME Conto UP!, XME Conto “offerta Under 35” oppure XME Conto) riceveranno in regalo un album e una scatola da 100 bustine di “Calciatori 2021”. Inoltre, si potranno vincere fantastici premi della collezione giocando con l’app Intesa Sanpaolo Reward. Maggiori informazioni su wwww.panini.intesasanpaolo.com.

“E’ con enorme piacere che presentiamo Calciatori 2021”, ha dichiarato Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A. “La collezione di figurine Calciatori Panini, una grande storia italiana conosciuta in tutto il mondo e parte integrante della cultura e del modo di vivere il calcio nel nostro Paese, raggiunge il traguardo prestigioso dei 60 anni, che saranno celebrati nel migliore dei modi in un album ricco di novità, ma anche di ricordi di questa straordinaria avventura che da sempre unisce le generazioni nella passione per il nostro sport”.

“Per Panini la collezione ‘Calciatori 2021’assume molteplici significati”, ha dichiarato Antonio Allegra, direttore mercato Italia di Panini. “Da un lato, con questa raccolta celebriamo 60 edizioni consecutive della collezione ufficiale di figurine sul calcio italiano e non possiamo che essere orgogliosi di questo anniversario, ma dall’altro si tratta della raccolta dedicata ad una stagione particolarmente combattuta a livello sportivo, come non avveniva da anni, una stagione vissuta in un periodo molto particolare e difficile per il nostro Paese. Speriamo veramente che le figurine ‘Calciatori’ possano portare un poco di spensieratezza nelle famiglie, ai tifosi ed agli appassionati di tutte le età”.

Il lancio di “Calciatori 2021” sarà supportato da un’importante campagna di comunicazione che avrà come protagonista il calciatore argentino Alejandro “Papu” Gomez e la sua famiglia. Diversi i media coinvolti: tv, stampa e web con varie attività multimediali collegate all’hashtag #celocelomanca. Non mancano il sito ufficiale www.calciatoripanini.it e la app dedicata al Top Team Panini (www.topteampanini.it), la pagina Facebook Calciatori Panini, il canale YouTube dedicato, l’applicazione MyPanini per creare la propria figurina personalizzata o il MyPanini Box, il feed Twitter e il profilo Instagram dedicati, oltre alle app “Panini Collectors” per gestire la mancolista.

La collezione “Calciatori 2021” è già in vendita in tutte le edicole. Una bustina contiene 5 figurine e 1 coupon per il concorso a premi “Top Team Panini 60” e costa 0,80 euro. Disponibili anche: lo “Starter Pack” contenente un album e 2 bustine a 1 euro; le “Tin Box” da collezione, in sei diverse versioni celebrative, contenenti 15 bustine a 9,90 euro e “Tin Box” in omaggio; il pack “SuperTopolino” che contiene, oltre al magazine, un album e 7 bustine a 4,90 euro; il pack “SuperCalciatori” che contiene 40 figurine (di cui 10 speciali) a 5 euro; l’ “Eco-Blister” per la grande distribuzione con 5 bustine a 3,90 euro; e l’“Album Cartonato” con 3 bustine a 19,90 euro. In esclusiva sul sito www.panini.it, una serie di prodotti veramente speciali tra cui: il “Collector Box” con 150 bustine (più 70 figurine gratis) a 99,90 euro: la versione lusso di “Calciatori 2021” a tiratura limitata e con certificato d’autenticità a 99,90 euro; e lo “Special Pack” contenente un album e 27 bustine a 20,50 euro. Entro febbraio saranno poi in vendita le buste delle Gommaglie, contenenti una gomma da cancellare che riproduce una maglia delle 20 squadre di Serie A TIM, un supporto con laccetto e 1 bustina a 1,99 euro. Nel prossimo mese di marzo, sarà in vendita il set Aggiornamenti e Calciomercato, che conterrà le 48 figurine della sezione “Calciomercato – L’Originale” a 9,90 euro.