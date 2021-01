Mattinata di neve, in montagna e in collina in Emilia-Romagna, con qualche ficco caduto anche in pianura. Nel Modenese mezzi spalaneve e spargisale in azione, anche se non si registrano disagi particolari. Alle quote più alte sono caduti circa 15 centimetri.

Mezzi al lavoro per garantire la percorribilità anche su molte altre aree appenniniche della regione, come l’Alta Valmarecchia nel Riminese.



