Inaugurata in mattinata, alla presenza dell’assessore alle attività produttive Massimo Malagoli e del presidente del consiglio comunale Luca Caselli, la sede sassolese di di Unsic, Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori. Operativo da lunedi, l’ufficio (che si trova in via Radici in Piano, 131) offre alle famiglie e alle imprese del territorio servizi di patronato e assistenza fiscale, mutuandoli dall’ultraventennale esperienza di questa associazione ‘autonoma, libera e apolitica’ fondata nel 1996 e presente sul tutto il territorio nazionale.

A Sassuolo, dove i responsabili dell’ufficio sono due giovani (il ventenne Jonathan Piccolo e Ibtsasaan Ali, 22 anni) animati da grande entusiasmo, Unsic si propone di raccogliere le istanze delle tante famiglie di origine straniera che, integratesi sul territorio anche grazie alle attività di impresa, necessitano di modelli di assistenza ‘dedicati’ che spaziano dalle partiche per i ricongiungimenti familiari a quelle che sottendono l’attività lavorativa e di impresa.