Il sindaco Luigi Zironi e l’Amministrazione comunale di Maranello si congratulano con i Carabinieri di Sassuolo, coordinati dal Maggiore Camillo Meo, per le brillanti operazioni che in questi ultimi giorni nel nostro distretto hanno portato all’arresto di un imprenditore, accusato di usura ed estorsione, e di altre tre persone accusate di aver truffato almeno nove anziani, in alcuni casi spacciandosi per esponenti dell’Arma. Reati, questi, che in modo mirato sfruttano le difficoltà e le debolezze dei cittadini più fragili, e che per questo risultano ancora più odiosi, a maggior ragione in un momento così complicato a causa della pandemia. A nome dell’intera comunità maranellese, alla Compagnia dei Carabinieri di Sassuolo e al suo Comandante va il ringraziamento per l’ottimo lavoro svolto a tutela della collettività.



