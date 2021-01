Prevenire il sovrappeso infantile e promuovere sani stili di vita nei bambini. Questi gli obiettivi del progetto “CoSIE” al quale il Comune di Albinea ha aderito, per primo in provincia, con convinzione.

All’iniziativa, finanziata dall’Unione Europea con un bando Horizon 2020 (coordinando dall’Università di Turku, in Finlandia) collabora l’Ausl di Reggio insieme a Lepida e insieme all’Università di Bologna.

Il “Co-creation in Service Innovation in Europe” promuove la co-creazione di servizi pubblici attraverso il coinvolgimento dei cittadini e di altri stakeholder, ed è organizzato in 9 progetti pilota, che utilizzano open data e servizi innovativi di Information and Communication Technology.

Il progetto pilota italiano, realizzato nella provincia di Reggio, si inserisce nel programma di prevenzione dell’obesità infantile dell’Ausl. Il fine è rafforzare la rete di collaborazione, dentro e fuori il servizio sanitario, che già lavora nei vari ambiti della prevenzione e cura dell’obesità dei bambini. La parte di information technology riguarda la creazione una App per la promozione di sani stili di vita e la prevenzione del sovrappeso e dell’obesità infantile.

La app si chiamerà BeBa (Benessere Bambini); avrà come target principale i genitori di bambini dagli 0 ai 14 anni e proporrà anche una sezione dedicata all’attività fisica: sarà infatti inserita una mappa delle opportunità che segnalerà, una volta inserite, le iniziative di attività organizzate, e non organizzate, presenti sul territorio di Albinea. Si tratta di uno strumento con grandi potenzialità, che consentirà a un genitore di visualizzare le opportunità a lui più vicine.

Il Comune di Albinea collabora già al progetto e sta alimentando questa mappa con le attività offerte dal nostro territorio. L’applicazione è in fase di realizzazione e, non appena pronta, potrà essere scaricata.

“Aderire a un progetto di prevenzione e promozione di stili di vita sani, dando risalto alle iniziative e opportunità del nostro territorio, è certamente motivo di soddisfazione. – commenta l’assessore allo Sport Daniele Menozzi – Soprattutto se tutto questo è rivolto ai bambini e alle bambine della nostra comunità. Pubblicizzeremo e arricchiremo l’App BeBa con tutti i luoghi e le attività sportive che animano Albinea. Ringrazio i partners di questo progetto dell’invito ad aderire a questa importante iniziativa”.