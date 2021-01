È pubblicato online (www.comune.re.it/pariopportunità) il nuovo bando delle “Le Reggiane per esempio”, il premio che il Comune di Reggio Emilia ha istituito a partire dal 2010 per ricordare – in occasione della Festa della Donna che ricorre l’8 marzo – l’impegno, l’intraprendenza, la creatività, il talento e il protagonismo delle donne che da sempre caratterizza il territorio. Enti, istituzioni e associazioni operanti nella provincia di Reggio Emilia possono presentare le candidature entro il 31 gennaio 2021, utilizzando il modulo fac simile pubblicato sul sito del Comune e inviandolo scegliendo una delle seguenti modalità: via email a ufficio.pariopportunita@municipio.re.it, via fax al numero 0522 456640, via posta ordinaria a Ufficio Pari Opportunità, piazza Prampolini n. 1.

Si offre così un’occasione per dare voce e visibilità a donne reggiane che si sono particolarmente impegnate a favore della comunità o distinte per capacità professionali, intraprendenza, creatività, talento, impegno sociale, politico, sportivo o culturale, a maggior ragione in quest’anno di emergenza Covid, in cui le donne hanno supportato con la loro straordinaria ordinarietà l’intera comunità.

Gli ambiti di assegnazione del premio sono stati incrementati nel corso degli anni grazie ai contributi delle associazioni femminili che rientrano nel calendario di 365 giorni donna. Per l’anno 2021 i premi verranno assegnati per l’ambito Impegno sociale e Diritti Umani , e nello specifico, come è pubblicato nel bando, “a donne che si sono impegnate e distinte per azioni e progetti di prevenzione e contrasto delle discriminazioni e della violenza maschile sulle donne”. Sono previsti due riconoscimenti, uno per le donne di età fino a 40 anni (sezione Under) e uno per le donne di età superiore ai 40 anni (sezione Over). Le candidature presentate saranno valutate da una Commissione composta da sindaco, assessora alle Pari opportunità, rappresentanti delle associazioni femminili di Reggio Emilia.

Il premio, un riconoscimento simbolico al valore dell’operato femminile, consiste nella consegna di una copia della bandiera Tricolore da parte del sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi e dell’assessora alle Pari Opportunità insieme alle colleghe di Giunta nel corso di una cerimonia pubblica, in data da definire non appena lo consentirà la gestione dell’emergenza Coronavirus.