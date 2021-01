I carabinieri della stazione di San Martino in Spino, durante un posto di controllo preordinato, hanno identificato il conducente di una autovettura, un trentunenne del luogo già noto alle forze di polizia, sorprendendolo alla guida con un tasso alcolemico di oltre 1 g/L.

L’attenzione dei militari è stata richiamata anche perché l’uomo stava viaggiando ad una velocità sicuramente non commisurata alle circostanze di tempo e di luogo, essendo in centro abitato. L’uomo è stato deferito per guida in stato di ebrezza e sanzionato per la velocità pericolosa.