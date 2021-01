Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, è prevista la chiusura del tratto compreso tra l’allacciamento con la A1 Direttissima (km 262+200) e Rioveggio (km 222+700) verso Bologna e tra Rioveggio (km 222+700) e Località Aglio (km 255+450) verso Firenze, dalle 22:00 di questa sera lunedì 4 alle 20:00 di mercoledì 6 gennaio.

Saranno contestualmente chiuse le aree di servizio “Roncobilaccio est” e “Roncobilaccio ovest”, situate all’interno dei tratti.

La chiusura si rende necessaria a seguito dell’emissione di allerta meteo emanata dagli enti previsori, per condizioni atmosferiche in netto peggioramento, visti anche gli obblighi di adempiere ai protocolli conseguenti all’emergenza Covid-19.

Sul tratto, inoltre, sono in corso attività di assessment in galleria che prevedono ispezioni che possono comportare anche la chiusura di singoli fornici in modalità continuativa e la presenza di alcuni cantieri attualmente inamovibili, con installazione di deviazioni di traffico con doppio senso di circolazione sulla carreggiata e corsie ridotte.

Il suddetto provvedimento di chiusura verrà adottato sulla base delle condizioni meteorologiche registrate rispetto alle quali verranno modulati eventuali modifiche rispetto al piano di programmazione.

Il collegamento tra Bologna e Firenze resta garantito in ogni caso attraverso la A1 Direttissima.

Saranno conseguentemente chiuse le stazioni di Roncobilaccio e Pian del Voglio, in uscita e in entrata, da e verso entrambe le direzioni/provenienze, Bologna e Firenze e la stazione di Rioveggio sarà chiusa in uscita e in entrata, da e verso Firenze.

In alternativa alle stazioni di Roncobilaccio e Pian del Voglio, si potrà utilizzare la stazione di Badia, sulla A1 Direttissima.