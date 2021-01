Mezzanotte movimentata nella sala parto del Policlinico di Modena che ha registrato i primi vagiti del 2020 in provincia. Il primo nato del nuovo anno è Firdous, venuto al mondo alle 00:02, pesa 3kg e 620g. La mamma Ilhame (24 anni) e il papà Ayoub (28 anni), di origine marocchina, risiedono in Provincia di Modena. Hanno preferito non farsi fotografare. Pochi minuti dopo (0.31) è stata la volta di Federico che pesa 4kg. La mamma Alice (33 anni) è italiana, il papà Paolo (39 anni) risiedono in Provincia di Modena, stanno bene, sono al terzo figlio.

L’ultimo nato del 2020, al Policlinico è stato Leonardo venuto alla luce alle 22.47 del 31 dicembre e pesa 3kg e 370g. La mamma Elena (40 anni) e il papà Enrico (43 anni), risiedono in Provincia di Modena, secondo bimbo.