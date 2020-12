Dal primo gennaio 2021 entra in vigore il secondo pacchetto di provvedimenti legati all’introduzione della Ztl ambientale. Dal primo gennaio 2020, data in cui è entrata in vigore la Ztl ambientale, i criteri con i quali il Comune di Bologna rilascia i permessi di accesso al cuore della città sono diventati ambientali: non ci si basa più solo su requisiti funzionali, come la residenza, ma anche sulla compatibilità ambientale dei veicoli a motore. L’insieme di questi provvedimenti, approvati nell’ambito del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (Pums), ha l’obiettivo di migliorare la qualità dell’aria e dell’ambiente ed è accompagnato da misure di sostegno, i bonus mobilità sostenibile, studiati con particolare attenzione alle persone con più di 70 anni, alle famiglie numerose con figli e a chi ha un Isee inferiore a 14 mila euro. È Tper, in quanto gestore della sosta, a curare per il Comune l’erogazione dei bonus mobilità.

Dal primo gennaio 2020 il Comune ha iniziato a revocare, automaticamente e progressivamente, i contrassegni in vigore, iniziando dai contrassegni collegati ai veicoli Euro 0.

Da venerdì 1 gennaio 2021 saranno revocati, e non ne saranno più rilasciati di nuovi, i contrassegni di tipo R (residenti), Pa (posto auto), Ip (interesse pubblico), M (medici), e accompagnamento scolastico collegati a veicoli Euro 1 (diesel, benzina, Gpl, metano). I titolari di questi contrassegni erano stati già informati nel luglio 2019 dell’entrata in vigore della ZTL ambientale, ed hanno di recente ricevuto una raccomandata che li informava della revoca. I titolari dei contrassegni revocati sono 1001.

Da venerdì 1 gennaio 2021 quindi i veicoli Euro 1 non possono più circolare negli orari di limitazione della Ztl (dalle 7 alle 20), pena la sanzione: passando sotto le telecamere di Sirio, per esempio, scatta la multa perché l’auto non è più tra quelle che hanno il permesso per la Ztl. I provvedimenti non riguardano i contrassegni H (handicap) mentre per tutte le famiglie residenti in centro con Isee inferiore a 14.000 euro viene garantito un contrassegno indipendentemente dalla categoria del veicolo posseduto (previa presentazione dell’attestazione).

Nelle Ztl speciali (U – Università, T e San Francesco), nelle quali le limitazioni valgono tutti i giorni, 24 ore su 24, da venerdì 1 gennaio 2021 i contrassegni PA collegati a veicoli Euro 1 consentiranno l’accesso al proprio posto auto solo nell’orario dalle 20 alle 7 (orario in cui l’accesso alla ZTL ambientale è libero).

Nella giornata del 31 dicembre 2020, per consentire la manutenzione e l’aggiornamento dei sistemi informatici connessi al rilascio dei contrassegni, non sarà possibile rinnovare o richiedere nuovi contrassegni. L’ufficio Contrassegni di Tper di via San Donato 25 resterà chiuso nelle giornate di giovedì 31 dicembre 2020 e sabato 2 gennaio 2021.

Per maggiori informazioni, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 18 è possibile chiamare il numero verde 800 694 994, Whatsapp 329 063 5298. Email: ztlambientale@tper.it.