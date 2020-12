23 famiglie hanno beneficiato dei voucher a sostegno della pratica sportiva Il Comune di San Prospero ha aderito al progetto regionale di assegnazione di voucher per sostenere la pratica motoria e sportiva e contrastare l’aumento della sedentarietà dovuto al Covid-19.

Il bando era destinato a famiglie con figli di età compresa tra i sei ed i 16 anni (in caso di figli disabili, fino a 26 anni) e con un Isee fra i 3000 ed i 17000 euro annui nel caso di famiglie con massimo tre figli, oppure fra i 3000 ed i 28000 euro per quelle con quattro o più figli.

Le richieste che sono arrivate in Comune sono state 23, per un totale di 29 bambini. La graduatoria, nel rispetto della privacy, è stata pubblicata sul sito internet del Comune di San Prospero (www.comune.sanprospero.mo.it) inserendo il numero di protocollo assegnato al momento in cui è stata consegnata la domanda.

“Abbiamo aderito al progetto della Regione Emilia-Romagna per cercare di scongiurare l’abbandono della pratica motoria da parte di bambini e ragazzi – commenta l’Assessore allo Sport del Comune di San Prospero Matteo Borghi (foto)– Allo stesso tempo volevamo aiutare le associazioni e le società sportive dilettantistiche, che in questi mesi d’emergenza dovuta al Covid-19 sono state fortemente penalizzate. Ci auguriamo di poter tornare presto alla normalità e di rivedere gli atleti nelle strutture sportive comunali”.