Dati i lavori che interesseranno le zone limitrofe alle aziende Florim e Maranello 51 saranno disposte modifiche alla viabilità.

In particolare, si avrà sia il restringimento stradale, con traffico regolato da movieri e possibilità di sospensione momentanea della circolazione, in via Giardini, all’altezza della rotatoria con via Viazza I tronco e via Viazza II tronco; sia la chiusura del tratto di collegamento tra via Giardini e via Viazza I tronco, per cui è previsto inoltre il divieto di sosta con rimozione forzata di tutta l’area parcheggio (tratto nord/ovest della rotatoria).

Tale ordinanza avrà effetto dalle ore 7.30 alle ore 18 del 28 dicembre e saranno evidenziati al pubblico mediante apposita segnaletica verticale.

Per quanto riguarda i lavori che interessano l’ex Cisa-Cerdisa, sarà disposto il restringimento stradale, con istituzione di senso unico alternato regolato da movieri, in via Statale Ovest, all’altezza di via Diaz. Inoltre, il limite di velocità sarà di 30 km/h nel tratto interessato ai lavori.

Questa seconda ordinanza avrà effetto dalle ore 8 alle ore 18, nei giorni lavorativi che vanno dal 7 gennaio 2021 al 9 dicembre 2021.