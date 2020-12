Seppur in tono minore, date le circostanze epidemiologiche che condizionano fortemente la vita in questo momento storico, anche quest’anno il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Modena ha voluto rivolgere un pensiero di augurio, in occasione delle imminenti festività natalizie, ad una ristrettissima rappresentanza del personale in forza ai Reparti dipendenti.

Nel corso dell’incontro il Comandante ha rivolto un ringraziamento a tutte le Fiamme Gialle della Provincia per il lavoro svolto nel corso del difficile anno che si sta per chiudere ed ha espresso un sentimento di vicinanza ai loro familiari augurando che le prossime festività vengano vissute in serenità.

Nella circostanza è stato rivolto un pensiero anche ai bambini degli appartenenti al Corpo, omaggiati con un simbolico dono da riporre sotto l’albero di Natale. Una tradizione natalizia maggiormente sentita in questa particolare annualità dai più piccoli, incolpevoli danneggiati dall’attuale emergenza sanitaria, ai quali un semplice gesto può regalare un sorriso di speranza e di buon auspicio per l’anno che verrà.

In considerazione delle attuali restrizioni, i piccoli regali sono stati consegnati alle mamme ed ai papà che ogni giorno con spirito di sacrificio ed abnegazione indossano l’uniforme per adempiere alla mission istituzionale delle Fiamme Gialle.

Nell’occasione, il Comandante Provinciale – Col. t.ST Adriano D’Elia – ha consegnato personalmente dei riconoscimenti di ordine morale ad alcuni militari della Tenenza di Vignola che nel recente passato si sono distinti per l’esecuzione di una rilevante attività di servizio a contrasto delle frodi fiscali.