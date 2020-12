Foschie e nebbie in pianura in sollevamento nelle ore centrali della giornata; sereno o poco nuvoloso sui rilievi e Romagna con progressivo aumento della nuvolosità a partire dalle province occidentali in serata. Temperature: minime comprese tra 1 e 2 °C nei centri urbani della pianura, di qualche grado inferiori nelle aree di aperta campagna con deboli gelate mattutine. Massime stazionarie o in lieve diminuzione comprese tra 5 e 6 °C; intorno a 7/8 °C lungo a fascia costiera. Venti: deboli, prevalentemente dai quadranti occidentali. Mare: poco mosso o quasi calmo.

(Arpae)