Gli strumenti di finanza agevolata a supporto della crescita internazionale delle aziende saranno al centro del nuovo appuntamento di Sostegno Imprese, progetto ideato e realizzato da UniCredit e AAC Consulting di Parma, società specializzata nella consulenza di direzione e organizzazione per imprenditori e professionisti.

L’incontro, un live coaching della Digital & Export Business School di UniCredit, è in programma il 14 dicembre, con inizio alle 9, e sarà aperto dai saluti introduttivi di Armando Caroli, Amministratore A.A.C. Consulting Srl. Seguiranno gli interventi di Carlo De SImone, SIMEST; e di Antonio Buonocore, Senior Consultant AAC esperto di progetti per l’accesso ai finanziamenti europei e nazionali. Le conclusioni sono affidate a Livio Stellati, Head of Territorial Relations Centro Nord UniCredit.

Per partecipare ai webinar basterà iscriversi dal sito web https://www.sostegno-imprese.it/#webinar

L’iniziativa Sostegno Imprese, nata dopo un confronto aperto con direzioni aziendali, Confindustria, associazioni, Istituzioni e commercialisti, punta ad affiancare le imprese in un percorso di sostegno per superare, con azioni integrate, le criticità che caratterizzano i processi aziendali e le difficoltà determinate da un contesto di mercato complicato dalle conseguenze della pandemia.

Tra le attività ricomprese nel progetto “Sostegno Imprese”, sono in programma diversi webinar gratuiti per offrire alle aziende del territorio un valido supporto su temi di rilievo funzionali agli obiettivi di ripartenza: dalla valutazione della solidità dell’impresa al valore delle filiere, dall’innovazione all’internazionalizzazione. Molteplici ambiti di intervento che il progetto intende affrontare avvalendosi dell’intervento di un team di consulenti esperti multi-area, in grado di operare in sinergia con i diversi interlocutori coinvolti.

L’iniziativa si arricchisce inoltre di live coaching organizzati nell’ambito della Digital & Export Business School di UniCredit: percorso di informazione e formazione, realizzato in collaborazione con Sace Simest e Microsoft, dedicato al mondo delle imprese e dei suoi professionisti per condividere sapere ed esperienze e leggere insieme il contesto attuale, cercando nel cambiamento nuove opportunità.