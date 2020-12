La gara avrebbe dovuto svolgersi nell’ambito della 25esima edizione della “Maratona di Reggio Emilia-Città del Tricolore” ma, vista l’emergenza sanitaria in corso, gli organizzatori della Tricolore Sport Marathon Asd hanno dovuto rinviare la manifestazione al 2021, confermando per quest’anno unicamente il campionato italiano assoluto e dirottandolo dal tradizionale percorso, con partenza e arrivo in centro storico, su un tracciato tutto nuovo, disegnato integralmente nella zona industriale di Mancasale.

La competizione si svolgerà domenica 13 dicembre 2020 con inizio alle ore 9.30.

Rigorosamente chiusa al pubblico, osserverà i rigidi protocolli anti-Covid e si svolgerà su un anello da ripetere quattro volte. Ai blocchi di partenza, 150 atleti d’élite che cercheranno di conquistare il Tricolore e daranno il meglio di sé in vista di un’eventuale chiamata olimpica l’anno prossimo.

Per chi non è atleta d’élite e non si accontenta di attendere il 2021, c’è comunque la possibilità di partecipare ad una speciale “maratona a distanza” a scopo benefico, percorrendo individualmente i tradizionali 42,195 km tra il 6 e il 13 dicembre 2020, anche suddividendo la distanza in più sessioni, e trasmettendo successivamente i risultati agli organizzatori. Sono già oltre 450 gli iscritti a questa gara, il cui ricavato sarà devoluto al MI.RE. (Maternità Infanzia Reggio Emilia), alla Croce Rossa e Croce Verde di Reggio Emilia, alla Protezione Civile dell’Emilia Romagna e alla Fondazione Umberto Veronesi.