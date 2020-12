Si avvicina la conclusione della rassegna “Stand Up Women!”, la seconda edizione del progetto “Vista sull’Europa”, promosso dalle amministrazioni comunali di Formigine, Maranello, Fiorano Modenese e Prignano sulla Secchia, sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna e organizzato dall’associazione Babelia & C., a cura di Roberta Biagiarelli.

L’ultimo incontro online si terrà mercoledì 10 dicembre alle ore 20.30 in diretta streaming sulla pagina Facebook del progetto e sul canale Youtube dell’Unione dei Comuni del Distretto ceramico.

L’argomento è impegnativo, ma quanto mai urgente: si parlerà di violenza sulle donne, prostituzione e tratta dei migranti. Uno sguardo internazionale e locale, che evidenzia come il fenomeno della violenza domestica sia aumentato in occasione dei recenti lockdown. La data dell’evento è fortemente simbolica, poiché il 10 dicembre si celebra la Giornata mondiale dei Diritti umani.

Interviene Mirta Da Pra Pocchiesa, giornalista che ha rappresentato l’Italia al Consiglio d’Europa sul tema della tratta degli esseri umani. Tra i suoi numerosi incarichi, ha fatto parte, in rappresentanza del Gruppo Abele, del Gruppo interministeriale che ha portato all’ideazione dell’articolo 18 del Testo Unico sull’Immigrazione (1998) che ha riconosciuto, per la prima volta, lo status di vittima e il ruolo delle associazioni per la fuoriuscita dalle situazioni di grave sfruttamento sessuale, lavorativo e per attività illecite.

Con lei dialogherà Vittorina Maestroni, presidente del Centro documentazione donna di Modena.

Modera l’incontro Giulia Martina Bosi, Assessore per Formigine Città sostenibile 2030.