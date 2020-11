“L’amministrazione di Casalgrande esprime le sue condoglianze ad Elena Colli, responsabile del settore cultura, sport e tempo libero del Comune, per la scomparsa del papà Marco, persona che con il suo entusiasmo e la sua voglia di fare ha rappresentato a lungo un vero punto di riferimento per la comunità di Quattro Castella nel ruolo di presidente della Cooperativa La Favorita di Montecavolo. Ad Elena, in questo difficile momento, vanno l’abbraccio e i sentimenti di vicinanza nel dolore di tutta l’amministrazione di Casalgrande”.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013