Questa mattina alle ore 9,30 la Pubblica Assistenza Croce Blu San Prospero ha ricevuto dalle mani di Marco Castellano, coordinatore del gruppo comunale di Protezione Civile comunale , 4000 mascherine donate dall’azienda Exacta Optek di San Prospero.

“Siamo sempre più orgogliosi che il nostro territorio risponda con generosità alle tante esigenze necessarie per il nostro servizio in questo particolare momento.Tra mille difficoltà quotidiane, questo grande esempio di solidarietà ci da la forza e l’energia necessarie per continuare. Ringrazio di cuore l’azienda Exacta Optek e il gruppo comunale di Protezione Civile per questa importante donazione”.