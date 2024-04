Reggio Emilia, “Non siamo nati ieri”: anziani in allerta contro le truffe

Prendono il via lunedì 29 aprile, gli incontri per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani, progettati nell’ambito della campagna informativa “Non siamo nati ieri”. Il ciclo di conferenze si svolgerà all’interno dei Centri sociali Tricolore (via Agosti) e Gatto Azzurro (Gattaglio) grazie agli interventi di esperti di Federconsumatori Reggio Emilia, che offriranno approfondimenti e consigli utili su raggiri e tentativi di truffa, effettuati di persona e online soprattutto, sui temi riguardanti energia e mercato libero, e sicurezza digitale.

Il calendario completo degli incontri è disponibile sul sito www.comune.re.it/antitruffa, dove è possibile trovare anche alcuni consigli pratici su come affrontare i principali tentativi di raggiri e, inoltre, gli orari di ricevimento dei tre Punti di ascolto antitruffa di Reggio Emilia, attivi nei centri sociali Tricolore, Gatto Azzurro e Fogliano. Questi punti di ascolto sono gestiti da volontari adeguatamente formati con la supervisione e collaborazione della Polizia locale, dei servizi sociali territoriali e di Federconsumatori e hanno la funzione di assicurare solidarietà sociale alle vittime di truffa, aiutare nell’espletamento delle misure burocratiche, nell’affrontare danni fisici, psicologici ed economici. I punti di ascolto sono attivi nei seguenti orari: Tricolore (via Agosti 6) il martedì dalle 10 alle 12; Gatto Azzurro (via del Gattaglio 30) il mercoledì dalle 14 alle 16; Fogliano (via Pier Luigi Nervi 23) il martedì, giovedì e sabato dalle 15 alle 17.

Il calendario degli incontri di ‘Non siamo nati ieri’:

29 aprile ore 16.30

Centro sociale Tricolore – via Agosti 6

“Energia e mercato libero”

6 maggio ore 17

Centro sociale Tricolore – via Agosti 6

“Truffe telefoniche”

13 maggio ore 17

Centro sociale Tricolore – via Agosti 6

“Truffe digitali e smartphone”

15 maggio ore 17

Centro sociale Gatto Azzurro – via del Gattaglio 30

“Sicurezza digitale”

20 maggio ore 15

Centro sociale Gatto Azzurro – via del Gattaglio 30

“Bollette ed energia”

27 maggio ore 16

Centro sociale Gatto Azzurro – via del Gattaglio 30

“Truffe”

ALCUNI CONSIGLI PRATICI – Le truffe alla porta di casa – I truffatori sono particolarmente abili ad individuare pretesti per intrufolarsi in casa. Posso fingere di essere tecnici per la manutenzione, amici di figli e nipoti o impiegati del servizio elettrico. Quindi meglio: non aprire agli sconosciuti e non farli entrare in casa, sopratutto se si è soli; prima di aprire la porta controllare dallo spioncino e se si ha di fronte una persona che non si è mai vista, aprire con la catenella attaccata; in caso di sospetto sulla persona che si ha di fronte, telefonare all’ufficio di zona dell’ente a cui dice di appartenere per fare una verifica; non mandare i bambini ad aprire se non si è certi dell’identità di chi è alla porta.

Le truffe al telefono – Quante volte si ricevono telefonate che propongono di cambiare operatore, aderire a una nuova offerta o con la quale viene comunicato di essere il fortunato estratto di un concorso a premi? Altre volte, dall’altra parte del telefono si può trovare venditori insistenti che propongono offerte dubbie, contratti incomprensibili, pratiche poco chiare. In tutti questi casi: diffidare delle comunicazioni di fortunate vincite o guadagni facili, si tratta molto spesso di truffe; se contattati per un nuovo contratto o un’offerta non fornire dati personali, bancari o i codici di utenza e farsi spedire la documentazione prima di aderire; non rivelare i codici Pod (per la luce) e Pdr (per il gas). Questi codici infatti, insieme ai tuoi dati anagrafici, bastano per far passare a un nuovo operatore. Nel dubbio, quando non si è sicuri, riagganciare è la soluzione migliore.

Le truffe via Internet – Internet offre moltissime opportunità utili e interessanti a portata di pc e smartphone, ma anche qualche rischio. Anche sul web infatti si sono moltiplicati i tentativi di truffa per rubare dati importanti, credito telefonico o addirittura denaro attraverso email e siti internet. Ecco qualche consiglio pratico su come prestare attenzione: non aprire email e soprattutto allegati che arrivano da sconosciuti; non cliccare su link che chiedono di verificare le proprie password e i propri codici riservati via sms o via mail: la Banca o la Posta non chiederanno mai di verificare propri codici tramite questo sistema; quando si naviga su internet, non cliccare su link o pulsanti che compaiono in evidenza e che promettono vincite; ricordarsi di proteggere il proprio computer con un programma antivirus sempre aggiornato.