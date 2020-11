La giornata di ieri è stata caratterizzata da una serie di servizi interforze appositamente organizzati e prolungati per tutta la notte, come disposto dalle specifiche ordinanze emesse dal Questore, che hanno interessato le zone del quadrilatero del centro storico.

L’attività anti Covid è stata caratterizzata dall’attuazione di 3 posti di controllo nelle zone di maggiore criticità.

Sono state identificate 61 persone, controllati 21 veicoli e 3 esercizi commerciali, dei quali 1, ubicato in via Zacchetti, è stato oggetto di sanzione amministrativa e della prevista intimazione alla chiusura in violazione delle regole anti Covid.

L’attività ha permesso inoltre di elevare 1 sanzione amministrativa nei confronti di una persone che di notte in via Roma non indossava, senza un giustificato motivo, il dispositivo di protezione individuale ritenuto necessario al contrasto della diffusione epidemiologica in corso.