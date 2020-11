Questa mattina l’assessore a Volontariato e Protezione civile Lanfranco de Franco ha ricevuto dalla ditta Clean Service srl 10mila mascherine chirurgiche e trecento dispositivi Ffp2, destinati alla Polizia locale e alla Protezione civile di Reggio Emilia.

La donazione si è svolta nel piazzale di via della Croce Rossa, sede della Protezione civile, al cui interno sarà custodito il materiale. Oltre all’assessore de Franco, erano presenti agenti di una pattuglia della Polizia locale, che ha espresso apprezzamento e gratitudine a nome del comandate Stefano Poma e di tutto il Corpo reggiano, il proprietario della Lavanderia industriale Clean service srl, Guan Li e il referente della Protezione civile reggiana Alfredo Licciardello.

“A nome dell’Amministrazione comunale – ha detto l’assessore De Franco – voglio ringraziare la Lavanderia industriale Clean service srl per questo gesto di grande generosità, che va a incrementare la dotazione di dispositivi di protezione per la nostra Polizia locale e la Protezione civile. In questo momento di difficoltà, quest’impresa, che lavora nell’ambito della ristorazione e che come molte aziende del settore è ferma, ha deciso di riconvertire parte della sua attività alla produzione di mascherine, di cui oggi ci hanno fatto omaggio. Un gesto di grande attenzione e generosità verso la comunità reggiana, ancora più gradito in un momento in cui lo sforzo di tutti è importante per contrastare l’emergenza in corso”.

***

Nella foto: Guan Li, l’assessore Lanfranco De Franco, l’agente scelto Angelo Bruno Gulina, l’ispettore Loris Montanari e il referente della Protezione civile Alfredo Licciardello