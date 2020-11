Fare cultura, e in particolare cinema, ai tempi del Covid: questo il tema dell’incontro in programma venerdì, 20 novembre, alle 17:30, presso SpazioF, con Mirco Marmiroli, fondatore, insieme a Federico Ferrari, di ‘Ennesimo Film Festival‘. La manifestazione, organizzata dall’associazione Tilt a Fiorano Modenese e sostenuta negli anni dalla Fondazione di Modena, è giunta quest’anno alla quinta edizione e ha portato nel Distretto Ceramico oltre 7mila spettatori. Più di 10 mila fra registi e case di produzione provenienti da 128 Paesi nel mondo hanno inviato la propria opera per il concorso per cortometraggi promosso ad ogni edizione.

Come molte altre manifestazioni culturali, nel 2020 Ennesimo film festival ha dovuto reinventarsi a causa dell’emergenza sanitaria: dopo una “tv edition” in 4 puntate trasmesse su Trc, il festival è partito per un tour in diversi luoghi fioranesi da fine agosto fino al 2 ottobre. Il festival, inoltre, attraverso il progetto ‘Ennesimo Academy’, mette in campo numerose attività di formazione rivolte alle scuole e all’università. Il racconto dell’esperienza vissuta in questi mesi sarà al centro dell’incontro a SpazioF. L’incontro con Mirco Marmiroli sarà trasmesso in streaming, a partire dalle 17:30, sul sito www.fondazionedimodena.it e sulla pagina Facebook della Fondazione di Modena.