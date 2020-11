Sul fronte investigativo la Polizia di Stato svolge la sua peculiare attività nell’area di via Secchi e del quadrilatero afferente all’area dei teatri. E proprio grazie a questi approfondimenti investigativi che uno dei presunti autori della violenta rissa verificatasi lo scorso 7 novembre in via Secchi, un cittadino italiano di origine albanese di circa 20 anni, è stato arrestato venerdì dagli uomini della Squadra Mobile. Il tribunale di sorveglianza, infatti, rilevando il comportamento tenuto in via Secchi, ha disposto di associare il giovane in carcere, revocando il beneficio della sospensione della pena e l’affidamento in prova ai servizi sociali (per pregressi reati).



