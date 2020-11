C’è ancora tempo per richiedere il contributo finalizzato al sostegno delle imprese commerciali e di servizio del territorio comunale che hanno risentito delle misure di contenimento dell’epidemia adottate dal Governo nel periodo marzo/aprile 2020.

Bando Ripartenza per sostenere le attività commerciali, gli artigiani e le imprese: termine per proporre domanda di contributo viene posticipato al 20/11/2020.

L’originario termine per proporre domanda di contributo viene posticipato al 20/11/2020: tutti gli aventi diritto che non hanno partecipato o che sono incorsi in procedure di regolarizzazione possono ancora inviare la loro richiesta, con le modalità indicate nel bando.

Per info vai alla pagina sul sito comunale: https://www.comune.novi.mo.it