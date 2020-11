A partire da lunedì 16 novembre sulla strada statale 724 “Tangenziale nord di Modena e diramazione per Sassuolo” saranno attive limitazioni al traffico per lavori finalizzati alla riqualificazione delle pavimentazioni.

Nel dettaglio, nella fascia oraria tra le 9:00 e le 18:00, ad esclusione dei giorni festivi, saranno attivi restringimenti della lunghezza massima di 500 metri sulla carreggiata in direzione Bologna, da inizio tracciato e per i successivi 20 km, in tratti saltuari.

Nell’ambito degli stessi interventi saranno chiuse, alternativamente e a seconda dell’avanzamento delle lavorazioni, le rampa di uscita in direzione Modena Centro dello svincolo 10Bis. Il traffico proveniente da Sassuolo e Bologna sarà indirizzato su percorso alternativo segnalato in loco. È previsto inoltre, sempre alternativamente, il restringimento dello svincolo di Baggiovara e l’istituzione dei sensi unici alternati degli svincoli 16Bis e 11.

La conclusione di queste fasi dei lavori è prevista entro la fine di novembre.

