Due ragazzine italiane di 17 anni sono state denunciate a Bologna per danneggiamento con incendio e vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni e delle Forze armate. Le due minorenni sono state individuate dalla Polizia a seguito della visione delle immagini delle telecamere installate in varie zone cittadine, mentre la notte dello scorso 6 novembre appiccavano incendi ai cestini dei rifiuti e attaccavano adesivi con scritte offensive. Le due ragazzine, infatti, hanno preso di mira anche il citofono del commissariato Due torri San Francesco, appiccicandovi l’adesivo “Fuck the Pula”.



