Incidente mortale questa sera, intorno alle 19.30, a Castenaso tra la rotonda Zucchi e via del Frullo: una 19enne è morta dopo essere stata investita sulle strisce pedonali da un’auto condotta da un 45enne risultato essere, da un primo accertamento svolto dai Carabinieri, positivo ad alcoltest con un valore quattro volte sopra il limite consentito.

Immediato l’intervento sul posto del 118, ma per la giovane non c’è stato nulla da fare. L’uomo è stato arrestato dai Carabinieri e posto ai domiciliari per omicidio stradale.

Il 45enne risulta avere precedenti per guida in stato di ebbrezza e resistenza a pubblico ufficiale,