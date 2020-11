Alle 10:00, sull’ autostrada A14 Bologna-Taranto nel tratto compreso tra il bivio con il Raccordo A1-Bologna Casalecchio e il bivio con la A13 Bologna-Padova in direzione Ancona, è avvenuto un incidente autonomo all’altezza del km 12,9 che ha visto coinvolto un furgone e nel quale una persona – un uomo di 43 anni – ha perso la vita. La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento da parte della Polizia Stradale, ma dalle prime ricostruzioni sembrerebbe trattarsi di un malore.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.



