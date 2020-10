Il Sassuolo ha reso noto che dai test effettuati e’ emersa la positivita’ al Covid-19 della calciatrice della prima squadra femminile Martina Tomaselli. “La societa’ – si legge in una nota – ha prontamente posto la calciatrice in isolamento domiciliare, attivando tutte le procedure previste dal protocollo in vigore per il Gruppo Squadra.

Conseguentemente e’ stata rinviata a data da destinarsi la gara di Coppa Italia Pontedera-Sassuolo in programma per domani domenica 1 Novembre e gli allenamenti sono stati sospesi. La Societa’ e’ in costante contatto con l’autorita’ sanitaria di riferimento e con la Divisione Calcio Femminile”.