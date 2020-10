I tecnici di Inrete Distribuzione Energia, la società del Gruppo Hera che gestisce l’attività di distribuzione del gas naturale e dell’energia elettrica, lunedì 2 novembre saranno impegnati in un importante intervento sulla rete elettrica di Savignano sul Panaro. In particolare, sarà posata una nuova cabina elettrica, di 5×4 metri, in via dell’Artigianato.

L’intervento, che porterà a un ulteriore miglioramento del servizio, comporterà un investimento di circa 70.000 euro, a carico di Inrete.

Per permettere l’esecuzione dei lavori in sicurezza, che si svolgeranno in giornata e che sono stati concordati con l’Amministrazione Comunale di Savignano Sul Panaro, sarà necessario apportare temporanee modifiche alla viabilità, chiudendo la strada al traffico veicolare fino al termine dell’intervento. Non sono previste interruzioni del servizio.