E’ successo nelle ultime ore, durante i controlli del territorio che i militari stavano facendo per verificare il rispetto delle nuove normative sull’emergenza epidemiologica. Tra le 588 persone identificate dai militari, cinque sono state sanzionate per la violazione delle norme anti Covid-19, mentre un 21enne algerino e un 24enne tunisino, sono finiti in manette per spaccio di sostanze stupefacenti.

L’algerino è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna che lo hanno visto spacciare davanti all’istituto comprensivo di via Scandellara a un cliente che è fuggito alla vista dei militari. Il 21enne, trovato in possesso di 16 dosi di cocaina, è stato tradotto questa mattina in Tribunale per l’udienza di convalida dell’arresto. Il tunisino, invece, è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione Bologna mentre si stava aggirando con fare sospetto in via Giuseppe Petroni. Trovato in possesso di alcuni grammi di hashish e cocaina e ricercato dall’Autorità giudiziaria, perché destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, in sostituzione di un provvedimento più lieve che aveva ricevuto per altri reati, ma non rispettato, è stato tradotto in carcere.