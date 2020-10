Le disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza da COVID-19, prevedono che siano incentivate le operazioni di sanificazione finalizzate al contenimento del contagio. Questo deve accadere nelle imprese, negli esercizi commerciali, nei servizi e luoghi vari dove va assicurata la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e degli articoli. Tuttavia, non devono essere sottovalutati l’impatto ambientale e i rischi per la salute umana connessi all’utilizzo di sanificanti.

Per questo, Unioncamere Emilia-Romagna, in qualità di partner di Enterprise Europe Network, in collaborazione con le Aziende USL delle Regione intende contribuire a fare luce su questi aspetti e illustrare i primi risultati dell’attività di controllo e vigilanza.

Sono stati così organizzati due webinar.

Il primo è in programma giovedì 29 ottobre in collaborazione con i Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende USL di Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia.

Il secondo, in collaborazione con Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende USL di Bologna, Ferrara e Imola, è invece in calendario per martedì 10 novembre.

Programmi dettagliati, moduli di iscrizione e informazioni sul sito di Unioncamere Emilia-Romagna all’indirizzo www.ucer.camcom.it

La partecipazione è gratuita previa iscrizione entro il giorno precedente (ore 16).