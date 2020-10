Madre e figlia da Poviglio si sono recate alla Coop d Castelnovo Sotto per fare la spesa, senza tuttavia presentarsi alle casse per pagare quanto prelevato dai vari scafali di genieri alimentari. La loro condotta sospetta non è passata inosservata agli addetti del supermercato che hanno allertato il 112. I carabinieri di Castelnovo Sotto che sono intervenuti sul posto, le hanno scoperte ladre: all’interno delle rispettive borse i militari hanno rinvenuto vari generi alimentari, per un controvalore di un centinaio di euro, risultati sottratti dal supermercato. Alla luce della flagranza del reato i militari hanno arrestato, con con l’accusa di furto in concorso, una 49enne di Poviglio e la figlia convivente di 31 anni entrambe ristrette a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia. Nella giornata di domani le due donne compariranno davanti al tribunale di Reggio Emilia per rispondere delle accuse a loro contestate.

