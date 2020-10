I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Bologna hanno arrestato un 37enne egiziano, residente a Bologna, per violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa persone.

E’ successo ieri sera, quando la Centrale del Numero Unico di Emergenza 112 ha ricevuto la telefonata di una donna, egiziana sulla trentina, che riferiva di essere stata chiusa fuori di casa dal marito che, violando un provvedimento del Tribunale di Bologna che aveva ricevuto dopo che era stato arrestato per una lite familiare, era entrato con le chiavi di riserva e aveva bloccato il portone con un chiavistello interno, rifiutandosi di farla entrare. All’arrivo dei militari, il portone di casa è stato aperto, l’egiziano è finito in manette ed è stato tradotto in carcere, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Bologna.