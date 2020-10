Sta diventando un prezioso punto di riferimento per essere sempre informati sugli appuntamenti cittadini ma anche per aziende e associazioni di San Felice sul Panaro, il nuovo portale promozionale del Comune (www.appuntisanfeliciani.it). Oltre all’agenda delle iniziative che si svolgono in paese, infatti, sul sito trovano spazio storia, cultura e ambiente della comunità. Una apposita sezione è poi riservata ad associazioni e aziende cittadine che vogliono promuovere gratuitamente la loro attività.

È possibile registrarsi compilando il form con i propri dati. Dopo una valutazione da parte del Comune di San Felice sul Panaro le informazioni trasmesse vengono inserite nel sito. Su “Appunti Sanfeliciani” possono essere consultati in formato pdf anche tutti i vecchi numeri del periodico comunale dal 2003 al 2019. Uno strumento, realizzato dalla Dwb di Finale Emilia, pensato per una comunicazione sempre più immediata, diretta e vicina ai cittadini.

Il nuovo portale ha affiancato il sito istituzionale (www.comunesanfelice.net) e la pagina Facebook “Appunti Sanfeliciani”.