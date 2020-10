Tre giorni fa a Vignola, i carabinieri della locale Tenenza, nel corso di uno specifico servizio antidroga nei luoghi abitualmente frequentati dai giovani, hanno tratto in arresto un cittadino marocchino quarantaduenne, già noto alle forze di polizia. L’uomo è stato sorpreso mentre cedeva dosi di sostanze stupefacenti ad un trentenne del pavullese e ad un 33enne del luogo. Le successive perquisizioni presso l’abitazione ha permesso di rinvenire altra sostanza stupefacente, denaro per oltre 400 € e materiale per il confezionamento delle dosi. Complessivamente l’attività di polizia giudiziaria ha consentito di recuperare e porre sotto sequestro 16 g di cocaina.



