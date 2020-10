Atto conclusivo della quarta edizione di Betty B, festival del fumetto e dell’immagine, organizzato dai Comuni di Savignano sul Panaro, Vignola e Spilamberto. Dopo le date di Savignano e Spilamberto, questo sabato17 e domenica 18 il festival va in scena a Vignola, in centro storico.

“Ovviamente con tutte le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza sanitaria, vista la difficile situazione”, recita una nota dell’organizzazione.

Secondo la formula di Betty B le proposte riguardano tutto ciò che è narrazione con le immagini e dunque vanno dal fumetto all’illustrazione, dalla satira ai giochi da tavolo e sino alla street art e al cinema

Alcuni degli appuntamenti a Vignola.

Sabato. Si parte con “Io, Topolino & company” un incontro laboratorio narrato e disegnato dal fumettista Disney Giuseppe Zironi, alle 11,30 in via Garibaldi. Alle 15 in piazza Dei Contrari Christian Cornia presenta il secondo capitolo della Gatta Brina,”Brina: ogni amico è un’avventura”.

Alle 16, sempre in piazza Dei Contrari, è in programma ““Come Bambini: c’è un mondo più grande nello sguardo dei più piccoli” 50 autori di tutto il mondo in mostra per l’infanzia. Come ogni anno Bettry B propone una mostra internazionale di satira, con il contributo di 50 autori che inviano una vignetta su un tema. Quest’anno la mostra si occupa di bambini, ed è allestita in piazza Dei Contrari. Sarà l’occasione per parlare di bambini e delle loro condizioni nelle diverse aree della Terra, compresa la nostra. Ospiti due autori Marilena Nardi e Gìianlorenzo Ingrami (che ha anche curato la mostra), il Presidente Provinciale dell’ UNICEF Prof Lorenzo Iughetti, la responsabile UNICEF di Città Amica Prof Fiorella Balli, i sindaci dei tre comuni organizzatori. Volontari UNICEF distribuiranno materiale illustrativo e venderanno oggetti a favore della prevenzione della mortalità neonatale.

A seguire premiazione del concorso nazionale La Poesia Illustrata, riservata a giovani illustratori. Premierà Eugenio Garavini vicepresidente di BPER Banca che sostiene Betty B nella sua iniziativa culturale e nell’impegno di valorizzare i giovani artisti. La mostra è allestita nel Salotto Muratori in via Bonesi.

La giornata si chiude con la Lectio Magistralis di Roberto Baldazzini, alle 18,30 nella Sala Dei Contrari della Rocca di Vignola (per gentile concessione della Fondazione di Vignola), in collaborazione con l’Università popolare Natalia Ginzburg di Vignola. (dati i posti limitati, prenotazione con messaggio whatsapp ai numeri: 349.8210614 o 329.2103783).

Domenica. Si riparte con un classico: “Dylan Dog e altri miti” incontro/laboratorio narrato e disegnato dal fumettista bonelli Giovanni Freghieri, ore 11 in via Garibaldi.

Alle ore 15 in piazza Dei Contrari il Contest Cosplay.

Alle 16,30 in via Garibaldi “Lina e Clod: Come nasce una storia e fumetti” un interessante e divertente incontro con il fumettista Clod e la sceneggiatrice Paola Ferrarini.

Si chiude alle 18,30 nella Sala Dei Contrari della Rocca di Vignola con Il Cinema Ritrovato: Chaplin e Keaton. Proiezione di cortometraggi restaurati dei due giganti del cinema muto, con la collaborazione della cineteca di bologna. in programma. (Dati i posti limitati, prenotazione con messaggio whatsapp al 329.2103783)

In entrambe le giornate: in via Garibaldi Street artists realizzano live graffiti a tema “Gli anni di Betty Boop in via Bonesi, piazza Dei Contrari, piazza Boncompagni Mercatino esposizione di fumetti, giochi, libri, figurine. In via Garibaldi “Rough Diamonds” una mostra collettiva di 9 giovani illustratori.

Non mancheranno i laboratori per bambini e ragazzi, con tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza.

Infine, sotto il Loggiato della Rocca Presentazione video dei fumetti realizzati dai ragazzi della Direzione Didattica di Vignola e della scuola secondaria di primo grado L.A. Muratori partecipanti al corso di fumetto nell’a.s. 2019/2020 organizzato da Betty B.

Per il programma completo vedi www.bettyb.savignano.it; oppure segui su Facebook Betty B Festival.