C’era una volta una bambina che odiava le bambole, altro che collezionarle come avrebbe fatto poi da adulta. Amava piuttosto stare all’aria aperta con i bambini del suo paese e combinarne di tutti i colori mentre sua mamma, la Olga, era impegnata a gestire la pesa pubblica. Poi un giorno quella bambina, cresciuta in un mondo alla Guareschi, tra i comizi del Pci e la messa la domenica, scopre di avere una voce meravigliosa, e incoraggiata dal papà inizia a cantare, e da allora non smetterà più.

Orietta Berti si racconta per la prima volta in ‘Tra bandiere rosse e acque santiere’ (Rizzoli), un’autobiografia ricca di aneddoti inediti, impreziosita da sedici pagine di fotografie rare: l’autrice presenta il libro domenica 18 ottobre alle 17.30 al BPER Banca Forum Monzani.

Tra i personaggi più amati e popolari della canzone e della televisione italiana, con oltre 16 milioni di dischi venduti e 13 partecipazioni al Festival di Sanremo, Orietta Berti ripercorre cinquant’anni e più di vita, di carriera e di storia d’Italia, partendo da Cavriago, il suo paese d’origine in provincia di Reggio Emilia. “Oggi, se mi capita di passare per la piazza di Cavriago, mi torna in mente quando andavo ai comizi con la mia mamma, che mi teneva sulle spalle e mi faceva reggere la bandiera rossa, e sento di nuovo l’odore dei petali che spargevo con mio papà sul sagrato di San Terenziano” racconta Orietta all’Ansa.

Orietta Berti (Cavriago, 1943) è uno dei volti più amati e popolari della canzone e della televisione italiana. Dai primi successi del ‘64 con le canzoni di Suor Sorriso fino a oggi, tra tour in Italia e all’estero (Usa, Russia, Giappone, Australia) e milioni di dischi venduti, continua a mietere successi e consensi conquistando, con la sua voce e con la simpatia e l’ironia che la contraddistinguono, il pubblico di tutte le età.

Come seguire gli incontri di Forum Eventi

E’ possibile seguire tutti gli eventi da casa, in diretta streaming sul sito e sulla pagina facebook del BPER Banca Forum Monzani.

Le persone interessate a intervenire dal vivo agli incontri dovranno iscriversi al sito del Forum www.forumguidomonzani.it; a registrazione completata si potrà selezionare l’evento a cui si vuole partecipare e prenotare i posti sul sito visualizzando la planimetria; confermando la prenotazione si riceverà un’email riepilogativa con tutte le informazioni per l’accesso.

Il BPER Banca Forum Monzani accoglierà un numero di persone adeguato alle indicazioni normative vigenti, applicando ogni cautela richiesta dalla attuale situazione di emergenza, per garantire che tutti gli eventi si svolgano nella più totale sicurezza. Gli spettatori, cui saranno assegnati posti a sedere correttamente distanziati, avranno l’obbligo di indossare la mascherina per tutta la durata degli incontri. All’ingresso, presso il desk accrediti, verranno controllate le prenotazioni, misurata la temperatura e controllate le autocertificazioni.

Infoline: registrazioni e prenotazioni su forumguidomonzani.it